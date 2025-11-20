【ワシントン共同】少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した米富豪エプスタイン氏を巡る疑惑に関し、司法省に関連資料の開示を義務付ける法案は19日、トランプ大統領が署名し、成立した。同日に上院を正式に通過していた。司法省が30日以内に開示する。対象となるのはエプスタイン氏に関する全ての資料や通信記録、2019年に拘置所内で自殺したことに関する捜査の情報。トランプ氏は交流サイト（SNS）で、エプスタイン氏はク