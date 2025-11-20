モデルでプロ雀士の岡田紗佳（31）が20日までに自身のインスタグラムを更新。「先日のみんなのKEIBA」と書き出した岡田。「黄昏って言葉がすき」とつづって、夕日に照らされた美しいショットを掲載した。ファンからは「奇麗」「素敵ですね」「美しい」「ロングヘアー似合う」「めちゃくちゃ美人」「素晴らしい」「雰囲気違ってギャップ萌え」「色っぽいな」などのコメントが寄せられた。