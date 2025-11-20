日経平均株価は一時、1800円以上と大きく上昇し、5万円台を回復しています。【映像】日経平均株価の動き日経平均株価は取引開始から値を上げ、上げ幅は一時、1800円を超えました。日本時間の早朝発表されたアメリカの半導体大手・エヌビディアの決算が市場予想を上回る結果だったことで、ここしばらく続いていたAI関連株ブームへの懸念が和らいだ格好です。日本でも、AI・半導体関連株に買いが集まっているとみられます。ま