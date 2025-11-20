東京証券取引所の電光掲示板20日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅反発した。前日終値からの上げ幅は一時2000円を超え、節目の5万円を回復した。注目された米半導体大手の決算が堅調だったことが好感され、関連銘柄が上昇して相場をけん引した。午前終値は前日終値比1487円40銭高の5万0025円10銭。TOPIXは64.49ポイント高の3310.07。前日に発表されたエヌビディアの2025年8〜10月期決算は生成AI向け半導体