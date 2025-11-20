【ワシントン共同】トランプ米大統領は19日、外国企業が米国内で先端技術を扱う製造工場を開設する際、高度な技量を持つ外国人労働者が不可欠だと訴え「失業者の列から従業員を雇って工場は運営できない」と述べた。外国からの人材受け入れに反対する自身の熱烈な支持層「MAGA」の一部に反論した。ワシントンで開かれた経済フォーラムで語った。トランプ氏は11日の米メディアのインタビューに、一定の分野で米国内に「有能な人