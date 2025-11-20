またもBTS・JUNG KOOK（ジョングク）の自宅へ侵入未遂事件が起きた。ソウル市内の一戸建ての住宅に侵入しようと、50代の日本人女性が何度もロックを押して解錠しようと試みたことが分かった。警察が緊急出動したという。ソウル龍山（ヨンサン）警察署は19日、「12日から14日の間、JUNG KOOKの自宅玄関前でロック装置を繰り返し操作した日本人女性を住居侵入未遂の疑いで立件前に調べている」と明かした。通報は14日にあり、女性が