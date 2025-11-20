アバントグループは高い。１９日取引終了後、取得上限１５０万株、または２０億円とする自社株買いの実施を発表した。期間は１１月２８日～来年５月２９日。取得した株式は来年６月３０日付で全て消却する。これが手掛かりとなっている。 出所：MINKABU PRESS