レナサイエンスは大幅続伸している。１９日の取引終了後、同社が開発したＰＡＩ－１阻害薬「ＲＳ５６１４」について、犬や猫向けの動物医薬品分野での開発を始めると発表しており、材料視されたようだ。犬の関節炎や皮膚がん、猫の慢性腎臓病への有効性に関する臨床試験を実施する予定。まずは犬や猫における安全性確認試験を開始した。 出所：MINKABU PRESS