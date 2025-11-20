マテリアルグループは大幅高。１９日取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。取得上限は３０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．１％）、または２億４６００万円。期間は１１月２０日～来年２月２８日。これを好感した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS