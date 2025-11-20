ＺｅｎｍｕＴｅｃｈは３日ぶり反発。１９日取引終了後、独自の行動認識ＡＩ技術を開発するアジラ（東京都町田市）、画像処理技術を開発するロジック・アンド・デザイン（東京都新宿区）の２社と、社会課題の解決と新たな価値創造を実現する次世代データプラットフォームの構築に向けた共同検討を開始したと発表した。行動認識ＡＩ・画像鮮明化・秘密分散の連携で高度なデータ活用とセキュリティーの両立