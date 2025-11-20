東京電力ホールディングスが逆行安。東京電力の柏崎刈羽原発６号機の再稼働について、新潟県知事が再稼働を容認する方向で検討していると１９日に国内メディアが相次いで報じた。２１日にも表明するという。こうしたなかで朝日新聞電子版は１９日夜、「東京電力が再稼働をめざす柏崎刈羽原発（新潟県）で今年６月、テロ対策に関わる秘密文書の管理不備が複数見つかっていたことが、関係者への取材でわかった」と伝えている