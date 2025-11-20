ワンパンとんかつ材料（2人分）豚こま肉：200g小麦粉：大さじ2パン粉：70g卵：1個白だし：小さじ1サラダ油：大さじ4〜5塩：小さじ1/2こしょう：適量【付け合わせ】キャベツ（千切り）：1/4玉塩昆布：5g調理工程1豚こま肉を2〜3枚取り一口サイズに丸め、塩・こしょうで味をととのえる。2フライパンに小麦粉・溶いた卵・白だしを入れてよく混ぜたら、?の豚こま肉によく絡ませ、パン粉をつけていく。3サラダ油を上から回しかけ弱火で5