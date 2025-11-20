今月（11月）13日、岡山県倉敷市の家電量販店でウェアラブルカメラ2台を盗んだ疑いで広島県福山市の会社員の男（23）が逮捕されました。 警察によりますと、男は今月13日午前11時40分ごろ、倉敷市中島の家電量販店で展示されていたウェアラブルカメラ2台（計9万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。今月15日、家電量販店からの被害届を受けて、警察が捜査を行った結果、男の容疑を特定し、きのう（19日）逮捕しました。調べに