保土谷化学工業が３日ぶりに急反発している。投資事業を手掛けるＤＯＥ５パーセント（東京都渋谷区）が１９日の取引終了後、関東財務局へ大量保有報告書を提出した。新たに保土谷の株式について５％を超えて保有していることが明らかになり、需給思惑的な買いが入っている。大量保有報告書によると、ＤＯＥ５パーセント及び共同保有者の保有割合は５．２６％。報告義務発生日は１１月１２日。保有目的は投資及び建設