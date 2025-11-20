トップアイデザイナーのクボタマイです。今回は印象別に眉のデザインを角度と太さの観点からご紹介します！様々な角度と太さの組み合わせでいろいろなデザインができますが、今回は特に人気なデザインを3つ選びましたのでぜひ参考にしてください♡【詳細】他の記事はこちら眉デザインの角度と太さ眉の形といって思い浮かべるのは、「平行眉」や「アーチ眉」ではないでしょうか。そんな平行眉やアーチ眉にも、角度や太さによっ