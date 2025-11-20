桐生西宮神社で開催された「福男選び」で走る参加者＝20日午前6時6分、群馬県桐生市本殿への参拝一番乗りを目指す伝統神事「福男選び」が20日、群馬県桐生市の桐生西宮神社で開催された。白み始めた寒空の下、参加した男女計約100人が早朝の号令を合図に、参道からの約230メートルを駆け抜け、境内は熱気に包まれた。毎年1月に福男選びを行う本社の西宮神社（兵庫県西宮市）から公認を受け、今年で2回目。秋季大祭「えびす講」