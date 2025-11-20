【ワシントン共同】トランプ米大統領は19日、アフリカ・スーダンで続く内戦の解決に意欲を示した。交流サイト（SNS）への投稿で、サウジアラビアのムハンマド皇太子と18日にホワイトハウスで会談した際、米国の介入を求められたと明かした上で「残虐行為を終わらせ、安定化を図る」と表明した。スーダンでは2023年4月から国軍と準軍事組織「即応支援部隊（RSF）」による内戦が続き、避難民は1千万人を超える。トランプ氏は投