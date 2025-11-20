運航中の旅客機内で、乗客が乗務員を暴行する事件が発生した。19日、韓国の航空業界によると、17日午後11時ごろ、釜山（プサン）を離陸してセブに向かっていたジンエアー旅客機LJ073便で、乗客Aが乗務員を暴行した。Aは、他の乗客とトラブルになった際、これを制止しようとした乗務員を殴った。乗務員は出血し、あざができるけがを負ったとされる。航空会社側はAを落ち着かせた後、別の座席に隔離した。旅客機は緊急着陸することな