シャープの現在のコーポレートスローガンは「ひとの願いの、半歩先。」。「オリジナル」を貫いてきたシャープらしいフレーズだ。業績悪化で減収減益のニトリ 事業の新たな柱いまだ見いだせず商品コンセプトに市場ニーズを織り込み、商品化するとき、どの程度「進化」させるべきか。人によって意見はさまざまだろう。そのままだと他社とかぶる可能性があるし、かといって一歩先に行き過ぎると、多くのユーザーはピンとこない。