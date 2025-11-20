高市政権は21日（金）にも経済対策を閣議決定する予定だ。対策の規模は17兆円を超える見通し。“目玉政策”は、地方自治体が自由に使い道を決められる「重点支援地方交付金」の拡充だ。予算規模は約6兆円に上るという。【もっと読む】高市首相が招いた「対中損失」に終わり見えず…インバウンド消費1.8兆円減だけでは済まされない高市政権は、この「重点支援地方交付金」を物価高対策として使うつもりだ。わざわざ食料品の価格