11月11日に結婚を発表した女性3人組ユニット「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香（36）。あ〜ちゃんは「一般男性と結婚しました。ファンの人です」と報告し、お相手の素性に注目が集まっていたが、複数のメディアが18日、吉田カバンで知られる「株式会社吉田」の吉田幸裕社長（41）であると報じた。【こちらも読む】Perfumeあ〜ちゃんの結婚発表とこれまで封印してきた3人のマル秘私生活…残る2人も続いてゴールイン？同社は