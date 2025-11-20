〈「府道・県道」なのに路面は未舗装…!? 車が通れないまさかの道“平石峠”は歩行すら困難だった〉から続く異形のトンネル、信じられないほど狭い道、常軌を逸した急カーブ……。【画像】道が突然なくなった…岐阜県に残された「どこにも接続しない道路」の写真をまとめて見る日本各地には、思わず目を疑うような“仰天道路”が点在している。そんな中から、見た目のインパクトや走行のスリルが桁違いな「選りすぐりの道」を