２０日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前日終値比０・０７０％高い１・８３５％に上昇（債券価格は下落）した。２００８年６月以来、約１７年半ぶりの高水準となる。高市内閣が掲げる拡張的な財政政策が財政悪化につながるとの懸念から国債が売られ、長期金利の上昇が続いている。