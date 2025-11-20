20日朝の東京株式市場で日経平均株価の上げ幅が、一時2000円を超えました。5万円台を3日ぶりに回復しています。19日、アメリカの半導体大手エヌビディアが、今年8月〜10月期の決算を発表し、売上高と純利益が四半期ベースとしてともに過去最高を更新しました。アメリカ・ニューヨーク株式市場では、AI・半導体関連株の先行きに対する懸念がありましたが、決算内容が市場予想よりも良かったことを受け警戒感が和らぎ買い注文が多く