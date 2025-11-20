連日のクマ出没のニュースの裏で、大躍進を遂げている会社があります。猟銃の製造販売を行なうミロクです。今期は2割もの増収を計画中。日本人にとってまだまだ馴染みのない猟銃ですが、クマ被害を軽減するものとして注目を集めるようになりました。一方で、猟銃は厳しい規制にさらされています。猛獣被害という住環境の変化で、強化一辺倒の風潮も変わるのでしょうか。◆ミロクってどんな会社？ミロクは独自ブランドのほか