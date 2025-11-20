結果を出し続ける人にはどのような特徴があるか。元レスリング日本王者でビジネスコンサルタントの金久保武大さんは「失敗を恐れて現状維持をしようとする人に成長の機会は訪れない。成功する人は環境の変化や周囲の批判を顧みないで絶えず行動している」という――。（第1回）※本稿は、金久保武大『圧倒的な結果を出す思考の筋トレ』（小学館）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／pondsaksit※写真はイメージです -