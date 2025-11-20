様子見でいい体調不調と見落としてはいけない不調はどう違うのか。上皇陛下の心臓手術執刀医で、順天堂大学医学部特任教授の天野篤さんは「心臓病発作が起こったときは、急に胸が締めつけられるような痛みが生じるのが特徴だが、心臓病で全身の血流が悪化することで、難聴が起こるとも推察されている。この難聴を見逃してはいけない」という――。（第1回／全3回）※本稿は、天野篤『血管と心臓こう守れば健康寿命はもっと延ばせ