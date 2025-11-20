トレーナーの木谷将志さんが契約を結ぶサッカー選手たちは、1試合に約10キロを走る。木谷さんは「だからこそ、わずかなエネルギー効率が選手生命を左右する。市井の人も、エネルギー効率がよくなれば生活が豊かになる。そこに関わる最も大切なものが『股関節』だ」という――。※本稿は、木谷 将志『世界が認めた神リカバリー』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／skynesher※写真はイメージです -