LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル」で、「ブラックフライデー」を11月20日正午から12月4日まで開催する。航空券と宿泊がセットになった「ヤフーパック」を対象に、最大3万円を割引くクーポンを配布する。旅行期間は11月21日から2025年5月6日出発分。全日本空輸（ANA）、日本航空（JAL）と北海道・首都圏・関西・九州・沖縄の一部施設の利用が対象となる。Yahoo！トラベルでのブラックフライデーは初開催。開催中の「