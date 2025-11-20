北中米ワールドカップを前に、伊藤洋輝のカムバックが近付いている。26歳の日本代表DFは昨夏、世界屈指の強豪バイエルン・ミュンヘンに加入したものの、プレシーズンマッチで右足中足骨を骨折。長期離脱を強いられた後、年をまたいで２月に行なわれたチャンピオンズリーグのセルティック戦で、ようやくデビューした。しかし、翌月に同箇所を負傷。再手術を強いられ、今季に入ってもまだ試合に出場できていない。“再デビュー