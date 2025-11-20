事故現場で相手が嘘をつき、保険会社もこちらの主張を信じてくれない……。そんな「言った言わない」の悔しい経験はありませんか？ 今や交通事故の真実を語る最強の証拠となるのがドライブレコーダーです。『交通トラブル六法 「知らなかった」では済まされない道路の新常識』（藤吉修崇著）は、弁護士YouTuberの著者が、教習所では教えてくれない道路交通法の“危険な盲点”や交通トラブルから身を守る法的知識を解説する一冊。本