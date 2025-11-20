「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（23）が20日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。「お散歩」と書き出しためるる。江ノ島をバックにした浜辺でのプライベートショットを掲載した。全身をブラックでまとめ大人っぽい印象のスタイル。ファンからは「めっちゃ奇麗」「江の島、サンセット、散歩情景がきれいすぎる」「コーデお似合い」「この辺のお散歩気持ち良いよね」「夕陽も海もとっても似合ってる」