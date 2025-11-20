元フジテレビでフリーアナウンサーの富永美樹（54）が19日、自身のインスタグラムを更新。仲良しの22歳年下フリーアナウンサーとの仲良しショットを披露した。「結婚おめでとうランチを東京で」とし、フリーアナウンサーの青木美菜とのツーショットをアップ。「どうやら22歳差でも友達」と記し、「#アナウンサー#フリーアナウンサー#山梨つながりまた行こう」とつづった。青木アナも「富永さんとランチ」と同じ写真