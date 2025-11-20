元衆議院議員でタレントの杉村太蔵氏が２０日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。中国外務省の出した渡航自粛での経済的打撃に「中国リスクっていうのは自然災害リスクと似ている」と持論を展開した。台湾有事に関する高市早苗首相の発言を受け、日本産水産物の輸入を事実上停止したことを報じた。番組では中国外務省が渡航自粛を呼びかけたことで、中国人を相手にしていた旅行代理