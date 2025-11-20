卓球の世界ツアー、スターコンテンダー・マスカットは19日、マスカットで各種目の1回戦が行われ、シングルスで男子の浜田一輝（早大）吉山僚一（日大）吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）が2回戦に進んだ。ダブルスでは男子の浜田、坂井雄飛（愛知工大）組、混合の吉村、長崎美柚（神奈川）組、英田理志（日の出医療福祉グループ）佐藤瞳（日本ペイント）組が勝ち上がった。（共同）