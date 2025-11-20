＜大相撲十一月場所＞◇十一日目◇19日◇福岡・福岡国際センター【映像】20歳“美肌”力士の「キリリ眉」（正面アップ）“キリリ眉”が印象的な三段目の20歳力士が登場。張りのある締まった体とツルツルの肌に注目したファンから「綺麗な肌」「眉毛かわいい」「綺麗な顔立ち」「体パンパン」など熱視線が向けられた。三段目三枚目・誠雄（秀ノ山）が体格で上回る三段目六枚目・豪聖山（武隈）を寄り切って5勝目を挙げた一番で