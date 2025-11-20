ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一(49)が20日までに自身のXを更新。ごみの分別についてアドバイスした。味噌が付いた容器と奇麗に洗った容器の写真をアップした滝沢。「【今日のごみトリビア】」とし「味噌が付いているままだとプラ資源には出せません」と注意喚起した。「理由は衛生的な問題」とし「このまま出すと虫が寄ってくるので、台所で流してから資源に出してくれると助かります！」