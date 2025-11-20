消防団員「言葉を失う光景だ」漁師町で上がった火の手は、住宅など１７０棟以上を巻き込む猛火となった。大分市佐賀関（さがのせき）で起きた大規模火災は１９日に１人の死亡が確認され、発生から丸１日が過ぎても鎮火の見通しが立っていない。避難した住民たちは被害の全容が見えない状況に、不安を募らせている。「涙も出ません」。自宅が炎に包まれ、焼け落ちていく一部始終を目の当たりにした会社員の男性（５１）は肩を落