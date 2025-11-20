アメリカの半導体大手エヌビディアは19日、ことし8月から10月期の決算を発表し、売上高と純利益がともに過去最高を更新しました。エヌビディアが19日に発表した8月から10月期の決算では、売上高は前の年の同じ時期と比べて62％増の570億600万ドル、日本円でおよそ8兆9500億円でした。純利益は前の年の同じ時期と比べて65％増の319億1000万ドル、日本円でおよそ5兆円となりました。四半期ベースでは売上高と純利益がともに過去最高