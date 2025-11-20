福岡県暴力追放運動推進センターは13日、福岡市の東市民センターで第34回暴力追放県民大会を開いた。県警や行政、住民ら約600人が参加した。福岡、北九州両市で交互に開催。今年は暴力追放福岡市民大会と併せて開いた。