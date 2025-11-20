福岡県八女市星野村で18日に起きた小型航空機の墜落事故で、国土交通省に提出された計画では、目的は訓練とされ、予定飛行時間の2時間半に対し、5時間半分の燃料を搭載すると記されていたことが19日、国交省への取材で分かった。同省担当者は「燃料の搭載量に違和感はない」と説明している。