18日に発生した大分市佐賀関の大規模火災は、木造家屋が密集する地域の特性に加え、乾燥や強風といった悪条件も重なり、住宅など170棟以上、約4万9千平方メートルの広範囲を焼損させた。空き家が多いことも被害拡大の要因となっており、同じ問題点を抱える地域は多い。識者は「今後、日本各地で同じような大規模火災が頻発する可能性がある」と警鐘を鳴らす。佐賀関地区は狭い路地に、木造家屋がひしめき合う。小林恭一・元東