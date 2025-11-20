2023年1月、新東名高速道路で乗用車を無免許運転し通行帯違反をした上、交通反則切符に他人の名前を書いて警察官に提出した疑いで住所不定の無職の23歳の男が、2025年11月19日に逮捕されました。 有印私文書偽造・同行使と道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、千葉県生まれで住所不定の無職の男（23）です。 警察によりますと、男は2023年1月20日午前10時半頃、静岡県沼津市の新東名高速道路上り線を無免許で乗用車を運転し、