＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル事前情報◇20〜21日◇PGM総成ゴルフクラブ(千葉県)◇6,462ヤード・パー72＞マイナビネクストヒロインツアーの最終戦が千葉県にあるPGM総成ゴルフクラブを舞台に今年も開催される。マイナビポイントの上位30名と今シーズンの優勝者など、限られた選手しか出場することができないエリートフィールド。今季から同ツアーに本格参戦した岡田梨沙はランク16位で初めてこの最終戦への