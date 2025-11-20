＜CMEグループ・ツアー選手権事前情報◇19日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞ポイントランキングトップ60しか出場できないフィールドの最終戦に、25位という位置で出場できても、古江彩佳の声のトーンは低かった。ルーキーだった2022年から4年連続4度目の出場。ただ、このランキングの数字はキャリアのなかで最も低いものとなった。【フォト集】ツアー初優勝者は超豪華なロレックスをゲット！ その細部まで見