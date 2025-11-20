● カシオ腕時計の新製品を実機写真とともにご紹介する本シリーズ、2025年11月はG-SHOCK新製品が多数発売となるため、2回に分けてお届けしている。今回はその「後編」。今回はMR-G限定モデルやMUD MANのコラボ新作、ラバコレなど盛りだくさんだ。「前編」と合わせてお読みいただきたい。世界限定800本！ 鳳凰の鐔を持つ「MRG-B2000KT-3AJR」彫金師・小林正雄氏が制作した刀の鐔（つば）をモチーフに、MR-Gの「強さと美しさ」を表現