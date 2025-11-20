マイホーム購入時の住宅ローン。まとまった資金を手に「一括返済」を選ぶ人は少なくない。「借金から解放されたい」「利息をなくしたい」--―こうした堅実な思い。負債なき安心感は、たしかに何物にも代えがたい。しかし、超低金利下の日本で、その堅実さは資産を最大化する行動と言えるか。手元のキャッシュ(現金)を失ってでも「借金ゼロ」を優先する判断に、経済合理性はあるのだろうか。これに対し、「一括返済は、もはや機会損