２０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（４万８５３７円７０銭）に比べて２０００円超上昇した。５万５００円台を推移している。取引時間中として３日ぶりに５万円台を回復した。米半導体大手エヌビディアが１９日（日本時間２０日朝）に発表した２０２５年８〜１０月期決算で、売上高と最終利益が四半期として過去最高になったことなどが、市場で好感されている。