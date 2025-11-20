きょう（20日）の東京株式市場で日経平均株価は、きのうに比べ一時2000円以上値上がりし、節目の5万円を回復しています。「エヌビディア」の8月から10月期の決算では、売上高は前の年の同じ時期と比べ62%増え、570億600万ドル＝日本円でおよそ8兆9500億円でした。また、純利益は65%増え、319億1000万ドル＝およそ5兆円でした。主力のAI半導体が好調で、ともに四半期ベースで過去最高を更新しました。市場ではAI向けデータセンター