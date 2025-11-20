きょう未明、埼玉県狭山市の乗馬クラブで火事があり、馬小屋3棟が全焼し、3頭の馬が死にました。午前2時前、狭山市笹井にある「シエナ乗馬クラブ」で、近くを通りかかった男性から「黒煙と炎が見える」と110番通報がありました。消防によりますと、ポンプ車など11台が出動し、火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、馬小屋3棟が全焼したということです。警察によりますと、乗馬クラブでは、馬小屋7棟で50頭の馬が飼育されて